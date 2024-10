“El que acusa tiene que probar” gobernador de BCS sobre denuncias en contra de Oscar Leggs en Los Cabos

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, mandó un afectuoso saludo al ex alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, tras ser señalado por el actual presidente municipal, Cristian Agúndez Gómez, de presuntos malos manejos de recursos públicos en el destino turístico.

“La cabeza estaba muy mal”, afirmó Agúndez al defender su gestión

Castro Cosío, declaró que la persona que señale a otra sobre estos temas tan delicados debe tener las evidencias suficientes para que se realice una investigación con el objetivo de confirmar las acusaciones. El nuevo edil de Los Cabos arremetió en contra de Leggs luego de la supuesta falta de comprobación de más de dos mil millones de pesos tras su gestión, llamando a su gobierno como “el más corrupto en la historia de Los Cabos.”

“Hay una regla en derecho que dice: El que acusa tiene que probar. A Leggs yo le tengo respeto, es un compañero que aprecio públicamente, no tengo ningún elemento como para hacerle ninguna acusación. A Leggs yo lo respeté hasta el último minuto de su mandato, le mando yo un saludo respetuoso, fraterno, porque mantuvimos una buena relación. Y no es asunto de sacarle cosas que si no se hicieron a su tiempo que lo hagan quienes tengan pruebas”.