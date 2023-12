Gremio Rosa Movilidad BCS denuncia discriminación

Integrantes del Gremio Rosa Movilidad BCS llevaron a cabo una rueda de prensa este fin de semana para abordar la lucha por las concesiones que les permitan establecer un gremio rosa de movilidad dirigido a las mujeres de Los Cabos y La Paz.

Según la presidenta del gremio, Evangelina Castillo Hirales, las mujeres involucradas actualmente operan vehículos sin tener certeza sobre los permisos y concesiones necesarios. Castillo Hirales destacó que muchas de estas mujeres son jefas de familia y madres solteras.

“El gremio como todos saben lo integramos mujeres operando en el transporte tanto en La Paz como en Los Cabos de manera permanente en sus diferentes modalidades y operando en sus autos en modalidades como es turismo, servicios privados”, señaló.

“Lo integramos mujeres valientes y comprometidas que decidimos elegir el transporte como nuestra actividad productiva, mujeres jefas de familia y en su gran mayoría mujeres madres solteras, todas disfrutamos demasiado al desarrollarnos en esta actividad del transporte y por el momento seguimos operando desde donde se nos permite avances en plataformas y cuando nuestra cartera de clientes nos da un espacio también trabajamos desde ahí”.

Durante la rueda de prensa, se resaltaron los derechos de igualdad y equidad, señalando que actualmente hay 30 gremios de transportistas liderados y operados por hombres. Además, se expresó la preocupación de que la resistencia a permitir que las mujeres operen unidades de transporte sea un acto de misoginia.

“Si hablamos de igualdad y la no discriminación les debo de recordad que aquí en el estado existen más de 30 gremios de hombres y yo quiero saber si ustedes sociedad conocen uno solo que este conformado por mujeres, les digo por que no existe, por misoginia, por falta de apoyo, por falta de voluntad porque, porque quiere que seamos las pestañas y el encaje de los gremios de hombres y saben que no, no va a ser así, porque las mujeres merecemos nuestro espacio y tenemos derecho a nuestras platicas, nuestras convivencias entre mujeres”.

Para concluir, Evangelina Castillo Hirales, presidenta del Gremio Rosa Movilidad BCS, enfatizó que las mujeres en este movimiento tienen el derecho a la libre asociación. Es fundamental que se apruebe la creación del Gremio Rosa Movilidad BCS, y continuarán luchando y exigiendo que este derecho otorgado por la ley les sea cumplido.

jb