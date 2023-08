A pesar de la derrota, Guaycuras La Paz está en semifinales del Cibapac

La Paz.- Guaycuras de La Paz perdió su último partido de cuartos de final del Circuito de Baloncesto del Pacífico ante los Lobos de Ensenada por electrónico de 71 a 82, pero a pesar del resultado adverso en casa, los jugadores dirigidos por Reggie Jordán están en semifinales y se medirán ante Carrilleros de Chihuahua.

Durante el partido, los paceños no pudieron sacar la ventaja e imponer sus condiciones, casi en todo el trámite del encuentro se vio claramente superado por Ensenada quien no dejaba de atacar a los locales y estos no pudieron contener el embate rival.

Al final los Guaycuras perdieron el partido, pero ya sabían que estaban en la siguiente fase, donde solamente faltaba confirmar el rival, el cual se dio a conocer segundos después de que concluyera la etapa de cuartos de final, por lo que ahora se tendrá que preparar para medirse la próxima semana ante Carrilleros de Chihuahua.