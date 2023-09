Habitantes de Civilizadores II quedaron incomunicados tras las lluvias

Las recientes lluvias registradas en La Paz destrozaron el callejón Acceso, ubicado en la colonia Civilizadores II. Martha Leticia, una de las habitantes de la zona, indicó que ella y otros de sus vecinos se encuentran incomunicados, pues no pueden sacar los vehículos de sus viviendas.

Explicó que las precipitaciones ocasionaron que la vialidad se convirtiera en un arroyo, lo que deslavó la terracería y provocó la aparición de zanjas. Además, a ambos extremos del callejón, en los cruces con la calle Tuna y el libramiento, quedaron una gran cantidad de piedras que hacen imposible el paso de automóviles por esos sitios.

“Esta situación que estamos viviendo no es la primera vez. Siempre que llueve quedamos incomunicados. Yo soy una persona discapacitada. He perdido citas al seguro social porque yo no puedo salir por ahí. Mi carro pega en este tramo que está aquí. Siempre hemos dicho al gobierno que nos ayuden, que pavimenten. No sé qué pueda proceder en este momento aquí con nosotros, pero les pido auxilio, auxilio”, manifestó.