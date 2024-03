“Mi hermano abusó de mí, no fui la única víctima”, mujer exige justicia

Ana Sánchez es una mujer que vive en la Ciudad de México y que recientemente logró que se abriera una carpeta de investigación en contra de su hermano, al cual acusa de haber abusado sexualmente de ella y violarla durante su niñez y adolescencia. La primera vez que intentó presentar una denuncia fue a los 21 años, pero las autoridades le dijeron que el delito ya había prescrito. Su familia tampoco le brindó apoyo.

“Soy una persona de 57 años. Yo lo viví en la etapa de mis seis años a los 15 años porque son los recuerdos que tengo, pero no dudo haber sido abusada más chica. El abusador se llama José Antonio […] Es capitán retirado de la Fuerza Aérea Militar, es mi hermano. Me lleva seis años y la experiencia que vivo con él es muy fuerte. Te deja cicatrices, te deja dañada”, relató.

Más de 30 años después, al enterarse de la existencia de otras posibles víctimas de su hermano en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, decidió exigir justicia y acercarse de nueva cuenta a las dependencias correspondientes. Esta vez las leyes sí la respaldaron debido a que en 2021 se reformó el Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años.

“Recurrí a dos instancias. Una de ellas se llama la Luna de Frida Kahlo donde me brindan un amparo, donde me dan una protección a mi persona, a mi familia, porque de la persona que estoy hablando es una persona muy violenta, y anda armado. La segunda es una instancia donde atienden toda la violación y abuso para la mujer. De ahí va tomado y va seguido con la investigación de carpeta ante el MP, también en la Ciudad de México, porque ahí es donde sucedieron los hechos”, manifestó.

Ana visitó La Paz para respaldar a las dos chicas que interpusieron denuncias en contra de José Antonio “N”, quien es su tío. Una de ellas puso la denuncia desde septiembre de 2022, y desde entonces espera que las investigaciones avancen y se haga justicia. La primera denuncia se interpuso por el delito de violación, bajo el número de expediente LPZ/5860/2022/NUC; la segunda, por abuso sexual, bajo el expediente LPZ/1046/2023/NUC.

“Me causa mucho impacto enterarme por las redes sociales, que no fui la única, que hay muchas víctimas más, y dos levantaron la voz. Entonces vengo precisamente al estado, aquí a La Paz, Baja California Sur, para pedirle a las autoridades hagan justicia. Esto no puede estar pasando. Tenemos derecho a una libertad, tenemos derecho a ser protegidas. Tenemos derecho a no callar esto, y esto solamente se logra contando con el apoyo de las autoridades”, declaró.