Homenajean al tiburón ballena en el cierre de temporada en La Paz

En el kiosco del malecón de La Paz se hizo alusión al pez más grande del mundo y a sus ejemplares que por años han regalado inolvidables experiencias a quienes pueden observarlos en la bahía de La Paz. Desde hace seis años los prestadores de servicios turísticos en la capital han agradecido la presencia del tiburón ballena a través de una festividad.

A esta actividad, se unieron las autoridades municipales, y este es el tercer año en que en conjunto realizan un festival en homenaje al tiburón ballena, justo al cierre de la temporada de avistamiento que comienza en octubre y concluye en el mes de abril. Natalia Ruffo, directora de Turismo Municipal, detalló las actividades que se vivieron.

Este año hubo un concurso de piñatas con la participación de grupos escolares. Se reunieron más de 120 piñatas con premios para los ganadores que incluían un paseo de nado con el tiburón ballena, visita al serpentario y pasar un día en Balandra.

Los asistentes a este festival se mostraron contentos.

“Pues se me hace muy interesante, muy importante también para la ciudad. Me llama la atención que sea al final de la temporada. Me gustaría verlo más al inicio justo para promover eso, pero bueno, es parte de la protección, de saber que es derrama económica, pero al mismo tiempo, pues es nuestro deber proteger también al tiburón. Me da gusto, vine con mi hija”, expresó Ana.