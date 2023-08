Arquitectos sugieren horarios nocturnos para mantenimiento de la SICT

La carretera Transpeninsular registra un flujo diario de alrededor de 60,000 vehículos, generando un creciente desgaste en la vialidad. Dado que esta es la única ruta que conecta San José del Cabo y Cabo San Lucas, su saturación es evidente. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se ha visto forzada a realizar mantenimiento anual en la cinta asfáltica debido a la carga vehicular. Sin embargo, las obras coinciden con las horas pico, ocasionando complicaciones en el tráfico.

Próspero Tapia, presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, opinó que la SICT no se adapta a las necesidades locales. La solución propuesta es que se realicen las obras de mantenimiento en horarios nocturnos para minimizar las molestias a los automovilistas.

“Desde mi punto de vista realmente la SCT pues no quiere acoplarse, vi las necesidades del destino. Creo que deben trabajar durante la noche sin lugar a duda, no hay dos vueltas. No existe vuelta de hoja para eso, trabajar de día tú sabes las molestias que causas; son tremendas las aglomeraciones y además de innecesarias. De por si estas situaciones ya las tenemos cuando hay accidentes”.