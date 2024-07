Huracán Beryl deja al menos siete muertos en el Caribe

El huracán Beryl se debilitó ligeramente el martes a categoría 4, la segunda más alta, mientras se dirige hacia Jamaica con pronósticos que advierten de vientos potencialmente mortales y tormentas después de provocar al menos siete muertos en el Caribe y destrucción generalizada en el sureste de la región.

Según los reportes de las autoridades, el fenómeno dejó al menos tres muertos en Granada, uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense indicó en su informe de las 09H00 GMT que esperaba que Beryl se “debilite” al llegar el miércoles frente a las costas de Jamaica, pero advirtió que azotará a la isla como una tormenta “casi mayor” con vientos potencialmente mortales, marejadas ciclónicas, lluvias e inundaciones repentinas.

Según el NHC, hay una advertencia de huracán para Jamaica, que se prepara con refugios de emergencia en Montego Bay e instalaciones seguras en Kingston, según el periódico Jamaica Gleaner.

La NHC además pronosticó marejadas en las costas sur de Puerto Rico y La Española, donde están República Dominicana y Haití.

The sun rises over Jamaica as Category 4 Hurricane #Beryl approaches pic.twitter.com/2eCq8Q4bQN

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 3, 2024