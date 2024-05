IEE BCS insta a respetar el periodo de reflexión o veda electoral

El 30 de mayo comienza el periodo de reflexión o veda electoral, tras el fin de las campañas, por lo que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur instó a los actores políticos a respetarlo. Este lapso permite a la ciudadanía razonar su voto, evaluar las propuestas de las candidaturas y ejercer su derecho al sufragio de manera libre y secreta, sin presiones ni mensajes de último momento.

Durante este lapso, partidos políticos y candidaturas deben evitar la difusión de propaganda política o electoral contratada previamente y retirar la propaganda electoral dentro de un radio de cincuenta metros de las casillas electorales. Además, se debe evitar la realización o difusión de informes anuales de labores.

El consejero del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Chikara Yanome Toda, explicó los detalles y las implicaciones de la veda electoral.

“Hay que centrarse en que la idea es que la ciudadanía pueda reflexionar, ahora sí que por eso le llaman un silencio mediático, un silencio de las campañas en las que puedes pensar tu voto volver a analizar y llegar y a ejercer tu voto libre informado”.

Yanome Toda dijo que durante este tiempo las candidaturas y fuerzas políticas no pueden realizar propaganda electoral. Sin embargo, la información ya publicada en redes sociales no necesita ser retirada, y el gobierno puede difundir información sobre protección civil, salud y educación, pero no sobre sus logros, para evitar influencias indebidas.

En cuanto a las acciones permitidas, el consejero enfatizó que los ciudadanos pueden seguir discutiendo sobre las campañas y candidatos entre sí, pero sin actividad de campaña pública. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad electoral.

“Se puede denunciar, recordar que ahorita estamos en una elección donde hay presidencias, senadurías, diputaciones federales, ayuntamientos y por supuesto diputaciones locales. De repente es un poco confuso con quién tengo que denunciar, que si con el INE, con el IEE, con la FEPADE, etcétera. Lo importante es que si identificas algo denunciarlo”.

Yanome Toda aseguró que están listos para el 2 de junio, subrayó la importancia de una jornada electoral pacífica y ordenada. También recomendó a los ciudadanos votar temprano, hidratarse y pasar una tarde en familia esperando los resultados oficiales.

GC