Inclusión a través del deporte a través del programa “Un juego justo”

El Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad encabeza proyectos para abordar las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en la actualidad, y el deporte no es una excepción. El programa “Un Juego Justo” ha beneficiado a casi mil personas, brindándoles la oportunidad de participar en disciplinas deportivas como baloncesto, fútbol, voleibol y rally.

° Participa Coordinación para la Inclusión de las Personas Discapacidad en ciclos de conferencias

Raulino Estrada Áviles, capacitador deportivo, se siente orgulloso de su grupo de atletas con discapacidad y enfatiza que para él, lo más importante es que sus jugadores se sientan incluidos y que lo intenten, independientemente de los resultados del equipo de baloncesto.

“Que no haya barreras ni límites y los niños es lo que muestran, ellos son los protagonistas, ¿y qué te puedo decir? Estoy feliz de que ellos estén contentos, satisfechos y que vean que no son personas limitadas, tienen discapacidad pero no tienen limitación y son capaces de lograr muchas cosas y ser independientes en sus vidas diarias”.