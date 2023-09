Investigadora desarrolla índice para medir las amenazas de los manglares

Conocer el daño que generaremos a los manglares si seguimos construyendo cerca de ellos y desarrollando actividades productivas y recreativas a su alrededor es esencial para establecer políticas públicas que ayuden a su conservación. Esa fue la misión de la bióloga marina Valentina Platzgummer, investigadora del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, al momento de crear el índice de amenaza de los manglares, el cual puede predecir el desgaste futuro de estos bosques marinos.

Se trata de una herramienta que permite a las autoridades municipales saber, a través de las imágenes de satélite o de drones, cuáles son las amenazas de los manglares y cuáles serán las condiciones de estos dentro de algunos años si no se toman cartas en el asunto. Con esto, se busca que los conocimientos científicos abonen a las políticas de conservación municipales, estatales y federales.

Sobre el tema, Octavio Aburto Oropeza, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía, declaró que, con esta información, ya no deberían existir excusas por parte de las autoridades para emprender tareas de prevención y conservación de los manglares.

“Siempre el conteo es a posteriori. Siempre dice ‘Aquí tenemos tantos manglares, y ya perdimos tanto. Entonces, si tú vas con un tomador de decisión, una autoridad o un presidente municipal, dicen ‘Es que a mí nadie me dijo. Yo nada más vi el reporte, pero ya cuando pasó […] Ya no va a haber eso de ‘Yo no sabía’. No, usted sabía que este manglar tenía 80% de probabilidad de que se perdiera si no se hacía nada ahorita, y entonces ya poder demostrar que hubo una negligencia ambiental”, mencionó.