Comunidades indígenas denuncian actos delictivos en El Pescadero

La comunidad indígena de El Pescadero denunció una ola de violencia derivada de presuntas actividades delictivas por más de tres años, entre ellas secuestros, extorsión y despojo de tierras, atribuidas al crimen organizado.

Durante una rueda de prensa Irving Francisco, representante de comunidades indígenas en la región, solicitó una acción inmediata por parte de las autoridades locales y federales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Irving Francisco, presentado como jefe supremo del municipio de La Paz, compartió su testimonio sobre un reciente secuestro en el que fue víctima junto con otras dos personas.

Detalló que fue trasladado a un lugar aislado, donde recibió amenazas para abandonar la comunidad y fue golpeado como advertencia.

Según sus declaraciones, este acto es parte de una serie de agresiones que buscan intimidar a los pobladores y forzarlos a ceder sus tierras.

“Me secuestraron y me llevaron a un cuarto con otros dos compañeros más. Me dijeron que me saliera de la 8 de octubre porque ya no iban a venir a avisarme, me iban a venir de otra manera. Yo conocí miedo, ahora sí que cómo hacerle contra hombres armados que me golpearon”, expresó Irving Francisco.