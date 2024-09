Influencer Emma Duarte advierte sobre picaduras de aguamalas en playas de La Paz

La influencer Emma Duarte alertó a turistas sobre la presencia de aguamalas en las playas de La Paz, Baja California Sur, luego de sufrir dolorosas picaduras durante su visita. Durante su estancia de seis días, fue picada en cinco de las playas más populares, junto con el grupo de personas que la acompañaba.

“Ileana” limpia las playas, pero revela grave problema de drenaje en El Médano

Emma hizo un llamado a las autoridades para que coloquen avisos que adviertan a los turistas sobre la presencia de estos organismos marinos, que proliferaron tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Ileana, la cual pasó cerca de las costas del estado.

“Yo ni idea de que gracias a que el agua está revuelta existen unos animalitos que son como transparentes, que realmente son como un hilo transparente, y les dicen grullas. Allá en La Paz es súper común. Es lo que me estuvieron diciendo las personas por mensaje. Yo no entiendo por qué no hay ningún letrero previniendo que existe ese tipo de cosas. O sea, imagínate que se meta un niño que tenga una reacción como esta que yo tuve”, mencionó en un video.