Inicia cacería de Uber y Didi en La Paz

Este miércoles 17 de enero, choferes de plataformas digitales como Uber y Didi denunciaron que Gobierno del estado inició con la cacería de cada uno de los conductores, al colocar a personal de Transporte Estatal para solicitar documentos, que ellos dicen son inexistentes.

A partir de este día, estas personas se colocaron en algunos puntos de la ciudad para exigir la presencia de un permiso como si pertenecieran a algún sitio; además se quejaron de que ni siquiera portan un uniforme policial que les faculte para detener el libre tránsito. Esto dijo uno de los choferes:

“Solamente para informarte de esta persona que anda en una camioneta con logotipos de Gobierno del Estado, y anda pidiendo a los choferes de aplicación un permiso para chófer de aplicación, del cual no existe, no hay tal cual, la Ley no lo contempla con nosotros, porque nosotros no pertenecemos a ningún sitio, el caso es de que anda la camioneta esa ahí, pues correteando a los compañeros y el detalle es que te anda haciendo maniobras como si fuera policía y Seguridad Pública y no es, no trae logotipos, no trae uniformes, no traen nada, y por lo tanto no tienen facultades para cerrarte el paso y o impedir tu libre tránsito”.