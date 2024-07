Inspección Fiscal revisa licencias de negocios en Los Cabos, dará prórrogas

En los próximos días, Inspección Fiscal iniciará el Censo Municipal 2024, en el cual actualmente se estima que hay 6,000 contribuyentes registrados de diversos giros comerciales. Este ejercicio busca determinar qué negocios cuentan con sus permisos y licencias actualizados.

LEER MÁS: Tercer cambio en la Dirección de Inspección Fiscal de Los Cabos en menos de dos años

Luis Ovidio Marroquín Gómez, jefe de Inspección Fiscal, señaló que las licencias de los comercios deben renovarse anualmente, con un plazo de gracia de hasta cuatro meses.

“Estamos realizando el Censo Municipal 2024, que es la revisión de cada una de las licencias municipales dentro de esta cabecera, con la finalidad de que cuenten con sus refrendos. Si bien marca que tienen los primeros tres meses de cada año para realizar el refrendo de tus licencias y permisos municipales, el Ayuntamiento de Los Cabos otorga el cuarto mes como prórroga para poder realizar los trámites a las personas que no lo han podido realizar”.

Marroquín Gómez subrayó que no todos los negocios han logrado cumplir con los refrendos. Por esta razón, Inspección Fiscal está otorgando prórrogas de pago por un mes, ayudando a que los contribuyentes se pongan al corriente y eviten multas.

“Si alguna persona por una situación en específico no ha podido recabar todos los trámites o todos los requisitos que debe tener una licencia, se pueden acercar a Inspección Fiscal de manera gratuita estamos otorgando prórrogas para que no se vean afectados en su economía, la dependencia no busca afectar al contribuyente”.

Inspección Fiscal señaló que es importante que los contribuyentes se acerquen a la dependencia para resolver cualquier duda. Además, destacó que las prórrogas de pago son un trámite gratuito que la dependencia está ofreciendo.

gcc