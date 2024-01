Inteligencia Artificial: inversionista predice quién ganará más dinero con esta tecnología

En el epicentro de las discusiones del Foro Económico Mundial de Davos de esta semana, la inteligencia artificial generativa ha emergido como la protagonista de los debates, suscitando interrogantes sobre la necesidad de regulación, la integración empresarial, la velocidad de avance y su monetización.

Durante entrevistas, tanto en como fuera de grabación, Brian Sozzi y el equipo de Yahoo Finance han capturado las diversas perspectivas que rondan este tema. Robert Smith, fundador, presidente y CEO de Vista Equity Partners, una firma con alrededor de US$100 mil millones en activos bajo gestión, principalmente invertidos en empresas de tecnología empresarial, ha proporcionado un marco de referencia sobre cómo invertir en esta revolución tecnológica.

Smith predice que la primera ola de inversiones se dirigirá a los proveedores de hardware, seguida por gigantes como Microsoft, Amazon y Alphabet, quienes actuarán como superescaladores en la próxima fase. La “larga cola” se reserva para las empresas de software empresarial, ya que las pequeñas y medianas empresas buscarán soluciones externas para implementar la inteligencia artificial generativa en sus operaciones.

En una entrevista exclusiva, Smith afirmó:

A pesar de la creciente excitación en torno a esta tecnología, no todos comparten la misma perspectiva optimista. Matthew Prince, CEO de Cloudflare, advierte que el año 2024 podría ser el “año de la decepción en la inteligencia artificial”. Prince sostiene que es posible que los productos no alcancen su pleno desarrollo ni en 2024 ni incluso en 2025, y sugiere que se requerirá tiempo para aprender a ingeniar de una manera diferente.

Contrastando con esta visión, Bill McDermott, CEO de ServiceNow, señala que la demanda de servicios de inteligencia artificial generativa ya está teniendo un impacto positivo en los resultados financieros de su empresa. Asegura que los CEOs presentes en Davos reconocen la necesidad de invertir en esta tecnología para mantenerse competitivos.

“Este año, se gastarán US$5 billones en tecnología, la mayor parte en software y servicios. Los CEOs ya no piensan en si deben invertir o no en inteligencia artificial. Saben que tienen que hacerlo porque si no lo hacen y su competidor sí, es posible que no estén aquí por mucho tiempo”, afirmó McDermott en una entrevista.