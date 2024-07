Irrevocable la aprobación de la Ley de Infancias Trans: Gobernador de BCS

La lucha por los derechos de las personas transgénero ha dado un paso importante en Baja California Sur. El Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosió, aseguró que la aprobación y ´publicación de la Ley de Infancias Trans en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado es irrevocable, a pesar de la oposición de grupos defensores de la familia tradicional.

“Apoyo a la Suprema Corte de Justicia, que fue la que hizo la indicación al congreso para que se aprobara esta ley, dio instrucciones precisas. Fue la Suprema Corte de Justicia quien dictó la sentencia, y por eso los diputados tuvieron que acatarla, no podían entrar en desacato, yo no puedo entrar en desacato. Yo espero comprensión de estos sectores, y que reine la prudencia, no la amenaza”.