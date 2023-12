Jaime Maussan y la vez que dijo que habló con la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre miles de fieles católicos veneran a la Virgen de Guadalupe, a 492 años de que se le apareciera al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Su casa, la Basílica, se llena de millones de peregrinos que le cantan y ofrecen sacrificios.

Sin embargo, Jaime Maussan, conocido por sus investigaciones sobre ovnis y extraterrestres, hizo una fuerte revelación hace algunos años, que ha sido retomada este martes, día de la Virgen de Guadalupe.

Y es que usuarios en redes recordaron que el ufólogo y periodista mexicano reveló en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, que la “Morenita” habló con él, y desde entonces se convirtió en un ferviente creyente de María.

Jaime Maussan dijo que en septiembre de 1991, es decir hace 32 años, encabeza una investigación sobre los enigmas de la Virgen; en especial, quería analizar sus ojos, que según dijo, en ellos se puede ver el reflejo de Juan Diego.

“A las 03:00 horas todos mis compañeros salieron a tomar café y fumarse un cigarro, y yo me quedé solo con ella, y estaba viendo el monitor (…) y empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos”, contó a Gustavo Adolfo.

Al seguir analizando de cerca a la Virgen María, Maussan reveló que fue entonces cuando escuchó una voz fuerte y vigorosa que le decía “¿qué quieres de mí?”.

“Me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue absolutamente real y me di cuenta que esa imagen, digan lo que digan, está viva, hay una presencia viva”, aseveró.