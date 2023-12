Por falta de sueldo, trabajadoras de INSUDE exigen justicia en Palacio de Gobierno

Tras 8 meses sin recibir pago, y luego de una reunión sin respuesta favorable por parte de Noé Fiol Verduzco, titular del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), las y los trabajadores de dicha institución acudieron al Palacio de Gobierno en busca de una solución por parte de alguna autoridad estatal.

El último diálogo con Fiol Verduzco se dio el 11 de diciembre, día en el que se esperaba una comunicación que diera paso a un seguimiento oportuno, de manera que ya pudieran contar con el dinero en sus manos, expresó Susana, una de las trabajadoras afectadas:

“La respuesta; nada más nos dijo que no tenía una solución, dice que porque en la junta no acudió Bertha Montaño, ni el gobernador Víctor Castro; y que ellos son los que autorizan los pagos. Que no puede resolver el caso, así nada más nos dijo, que no había solución”, dijo.

Manifestó que recibieron malos tratos por parte del titular del INSUDE en dicha reunión, lo que, tanto a ella como a los demás afectados, les ocasionó desesperanza e incertidumbre con respecto a la fecha en la que los más de 20 trabajadores recibirán su pago correspondiente:

“Lastimosamente; fíjate que ayer el director tuvo una forma de sarcasmo, prepotencia, no sé… Porque una de las compañeras dijo “según usted dice que hace por nosotros, ya vimos que no, le dijo. Usted va contento porque lleva su aguinaldo en su cartera, le dijo… Y le contestó el director “¿Y qué? Dijo, yo estoy bajo las normas y yo me llevo lo que a mí me pagan porque yo estoy bajo la ley, o sea, yo no estoy haciendo nada… Pero así como con un sarcasmo; y ahí vimos que el tema de nosotros no les importa a nadie”, comentó.