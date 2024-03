Jay de la Cueva se despide de Bryan Amadeus y Moderatto

Jay de la Cueva se despide de su alter ego, Bryan Amadeus, para cerrar un ciclo con Moderatto, la banda que lo catapultó a la fama. Aunque es un momento difícil para el músico, lo cierto es que proyectos le sobran, ya que también ha sido parte de otras bandas como Molotov, Fobia y Titán. Además de que actualmente se está enfocando en su carrera como solista.

Por lo que después de 24 años de trayectoria junto a la agrupación que lo vio crecer, ha dicho adiós definitivamente, esto sucede días después de su último concierto en el Palacio de los Deportes, el pasado 23 de marzo.

A través de sus redes sociales, el músico compartió un video despidiendo a Bryan Amadeus, personaje que surgió en 1999 como parte de un proyecto cinematográfico que nunca se llevó a cabo, pero que terminó convirtiéndose en una banda de rock pop muy popular.

En el video se le puede ver con los ojos llorosos caracterizado como su alter ego, desmaquillándose con una voz en off y utilizando una playera de Moderatto.

“Voy a despedirme de tu voz, ya lo sé es difícil. Volver a imaginar a dónde voy, lo que soy, me da miedo. Busco algo en lo que pueda creer, para llenar este vacío. Un lugar en donde me sienta bien, sin volver a ser el mismo. Gracias infinitas. ¡Adiós, Brayan Amadeus!”, compartió Jay.

Sus fans compartieron el momento con él y se despidieron del personaje. Además, agradecieron al multiinstrumentista por haber sido parte de su adolescencia y le desearon suerte.

“Brayan, gracias por toda esa música con la que nos hiciste soñar. Hasta pronto, suerte con tu nuevo proyecto”, “Gracias por los días y las noches que me hiciste soñar!”, “Moderatto marcó gran parte de mis historias de vida, imposible no escuchar una canción y relacionarlo con un recuerdo, una persona, éxitos, fracasos y mil momentos especiales. Gracias por tantas emociones, no nos conocemos y conectaste conmigo”, comentaron algunos.