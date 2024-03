Joe Biden no satanizará migrantes, aseguró en su discurso del Estado de la Unión

El presidente Joe Biden adoptó una postura firme sobre la migración durante su discurso del estado de la Unión 2024, reflexionando sobre los orígenes del país y criticando la postura de su predecesor.

“Me han dicho que mi predecesor llamó a los republicanos en el Congreso y exigió que bloquearan el proyecto de ley. Él siente que sería una victoria política para mí y un perdedor político para él. No se trata de él ni de mí. No voy a satanizar a los inmigrantes diciendo que envenenan la sangre de nuestro país, como dijo en sus propias palabras. No voy a separar familias”.