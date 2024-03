Mujeres sudcalifornianas destacan en la escena deportiva nacional e internacional

Actualmente, las mujeres han ocupado un lugar muy importante para el deporte en Baja California Sur, prueba de ello son Gaby Agúndez, Aranza Vázquez, Glenda Inzunza, Daniela Estrada, Sofía Quintero, Leah Amezcua, Yuli Verdugo, Camyla Monroy, Thalía Villavicencio, entre otras que han puesto a la entidad en alto.

Y es que ellas han sido protagonistas en sus competencias, acaparando los reflectores y buscando trascender, logrando incluso representaciones en campeonatos nacionales e internacionales.

Sarahí Méndez, deportista de atletismo que está calificada a los Nacionales Conade, habló del empoderamiento que han tenido en el deporte en general, a pesar de enfrentarse a situaciones donde se les margina, el ímpetu las ha sacado adelante.

“A veces, o cuando empiezas no nada más en este sino en cualquier deporte, llegan esos comentarios de que esto es para hombres o por ser mujer no vas a poder y eso te da para abajo, pero la verdad es que a veces son las mujeres que sacan en alto al estado, quienes dan los resultados en competencias”.

Lesli Medellín de fútbol, comentó que en su entorno minimizaron el hecho de que se dedicará a ese deporte ya que solo se consideraba “de hombres” pero ahora es multicampeona en Nacionales Conade.

“Todos me hicieron de menos por escoger el fútbol, de hecho hasta mi papá me decía que porque ese deporte y no algo más femenino y si me causaba molestia, pero poco a poco les fui demostrando lo bueno que era y la apertura qué hay hoy en día en este y muchos otros deportes”.