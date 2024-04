José Madero recuerda el feminicidio de Karen Esquivel en su canción “Luciérnaga”

José Madero recordó el feminicidio de Karen Esquivel en su nuevo sencillo “Luciérnaga”, el cual fue compuesto en colaboración con Becky Espinosa de los Monteros, madre de la joven víctima de este crimen en 2016.

La canción narra la historia de Karen desde su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida y refleja el dolor e impotencia que experimenta una madre ante la pérdida de su hija, sentimientos que se intensifican con el testimonio de Becky en la mitad del tema.

De acuerdo al exvocalista de PXNDA, con este sencillo busca rendir homenaje tanto a Karen Esquivel como a todas las mujeres víctimas de feminicidio. A la vez, buscan sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad que azota a México, donde diariamente son asesinadas entre 9 y 10 mujeres.

Con esta colaboración, le dio voz a la madre de la joven asesinada, quien agradeció en un mensaje en sus redes sociales al cantante por haberle permitido esta oportunidad, ya que la canción le ha permitido procesar la pérdida de su hija y encontrar un poco de paz.

Letra de Luciérnaga

Tu ausencia la sentí inmediata

No llegaste a casa

Al recibir la llamada

También mi vida estaba acabada

No volarás como paloma

Nunca tendrás tu noche de bodas

Nunca serás madre como era yo

No usarás más esa corona

No estarás más aquí ni ahora

Alguien robó la vida que te di yo (Fui yo)

Fui yo, fui yo

Fui yo, fui yo

Fui yo

La culpa es mía (Yo)

Fui yo, fui yo

Fui yo, fui yo

Fui yo, oh-oh

Grítale a Dios, nos tiene olvidados

Tal vez esté un poco cansado

Chance, y como la tuya, su luz murió

La autoridad no se ha presentado

Sigue con vida ese bastardo

Si ellos te ignoran, juro que lo haré yo

Fui yo, fui yo

(Becky Espinosa y José Madero)

Nuestra conexión es inquebrantable

Más allá del tiempo y la distancia, lo palpable

Me consuela llevarte en mí

Cierro los ojos, y veo tu luz radiante

La culpa ya no cabe

No había modo de defenderte de ese infame

De algo inexplicable

Ahora solo queda nuestro amor inagotable

Nuestro amor eterno

Sanar en voz alta, evita que otros mueran en silencio (Hmm-mm-mm; oh-oh-oh-oh)

Honraremos tu memoria (Oh-oh, oh-oh)

Brilla como siempre, hija (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Brilla eternamente

Dura tanto este maldito instante (Brilla eternamente)

Dura tanto este maldito instante (Brilla eternamente)

Dura tanto este maldito instante (Brilla eternamente)

Brillas tanto y se apagó un instante

No limpiaré tu sangre

No limpiaré mi sangre

No limpiaré tu sangre

Siempre seré tu madre

Tu madre

Tu madre

Si hubiera presentido

Si te hubiera podido defender

Si pudiera regresar el tiempo (Fui yo)

Si nada de esto hubiera ocurrido (Fui yo)

Si estuvieras aquí

Si estuvieras aquí (Fui yo)

Si estuvieras aquí