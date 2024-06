‘Los Juegos del Hambre’ regresan con nuevo libro y película; Haymitch será el protagonista

¡Buenas noticias para los fanáticos de Los Juegos del Hambre! La franquicia regresará el 18 de marzo de 2025 con una nueva novela de Suzannne Collins y una adaptación cinematográfica para el 20 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la autora, el nuevo libro se basará en los 50° Juegos del Hambre, donde Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la trilogía original, fue el tributo ganador.

TE PUEDE INTERESAR: Locomotora “La Emperatriz” en CDMX: Lugar, horarios, fecha y cómo llegar

Suzanne Collins expuso que la novela se titula Sunrise on the Reaping, que en español podría traducirse como “Amanecer en la cosecha”, y llevará a los lectores a visitar el mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de Los Juegos del Hambre.

Comenzará en la mañana de la cosecha de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Cuartos.

Si se toma en cuenta la historia de Balada de pájaros cantores y serpientes, la nueva historia ocurrirá 40 años después.

La historia también se prestó a profundizar en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta ‘¿Real o no real?’ Cada día me parece más apremiante”.

Con ‘Sunrise on the Reaping’, me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, ‘la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos’ […]

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames @ireadya pic.twitter.com/FK8pEXquMV

LEER MÁS: Spotify aumenta precio en suscripción Premium; ¿afecta a México?

Bajo este panorama, la adaptación cinematográfica ya fue confirmada; en tanto, Francis Lawrence, quien ha dirigido las entregas de Los Juegos del Hambre, está en conversaciones para dirigir la nueva película.

Welcome to the Second Quarter Quell.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B

— The Hunger Games (@TheHungerGames) June 6, 2024