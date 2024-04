Ligas que jugaban en “El Piojillo” se sienten engañados; autoridades incumplieron

Luego de meses de incertidumbre, aún no se tiene fecha de entrega del multideportivo “El Piojillo”, el cual sería obra insignia de la administración de la alcaldesa con licencia, Milena Quiroga Romero. Se anunció a principios de 2023, y quedaría lista para octubre de ese año, pero aún sigue inconclusa.

Ante esta situación, algunos de los beisbolistas que ahí llevaban a cabo sus ligas locales han tenido que moverse a los campos que se encuentran a un costado de esta obra, hecho que genera molestia porque ya es casi un año que se les retiró a esos deportistas con la promesa de un nuevo espacio y este no ha llegado.

El sentir general es de tristeza y decepción del polideportivo que se está construyendo en el sitio. Según se les había dicho, se tenían contemplados tres espacios con medidas reglamentarias para los torneos. Sin embargo, solamente uno contará con los requerimientos necesarios.

De manera anónima, un jugador de la “Liga del Piojillo” declaró que la realidad es distinta a lo que ellos esperaban, y que sus actividades deportivas se verán limitadas al contar con un espacio distinto al que necesitan para llevar a cabo el desempeño de sus actividades.

Recalcó que cuando se les desalojó del espacio recreativo hubo la promesa de que se entregaría junto con el parque de skate y demás en octubre de 2023, pasó la fecha y para abril del 2024 se desconoce cuándo iniciará actividades el nuevo inmueble.

“Ya no creemos en nada, ni nos servirá el espacio, primero nos habían dicho que iban a terminar desde octubre-noviembre iban a quedar listos, pero ya ves que no, después que en enero, luego que en abril, ya se fue Milena a campaña y dejó todo esto tirado […] Al parecer solo uno va a ser de medida reglamentaria y los otros tres, uno de softball y otros son de medidas infantiles o juveniles. Entonces la verdad no sé cómo va a estar el asunto, porque está muy hermética la información, no la sueltan y necesitaríamos investigar si en realidad va a ser uno nada más el de medidas reglamentarias. Imagínate para los tantos equipos que hay, no alcanzaría”.