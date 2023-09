La Paz exige justicia por el feminicidio de Ali Suárez

Mujeres de La Paz, entre las que se encontraban feministas, amigas y personal sanitario, se plantaron este jueves en la explanada de Palacio de Gobierno para exigir justicia por el feminicidio de Ali Suárez, en el municipio de Los Cabos. Las manifestantes pidieron el esclarecimiento del caso, y castigo para el culpable.

“La semana pasada estuve hablando con ella y no es justo que una persona, una mujer, con un chingo de cosas que hacer, con un chingo de cosas por lograr, haya terminado su vida así, una persona, una mujer que salvó vidas. No es posible. Yo no era su mejor amiga, pero era su compañera de trabajo”, comentó una colega de Ali.

Durante la protesta, algunas de las presentes hicieron uso de la voz para exponer su indignación por este y otros feminicidios ocurridos en Baja California Sur de 2019 a la fecha. Asimismo, destacaron que en parte de ellos las investigaciones no han avanzado y no se ha obtenido justicia. Además, declararon que no se trata de un hecho aislado, y que no existen políticas públicas eficaces que prevengan estas acciones de violencia hacia la mujer.

La mamá de Aolanis Sánchez, quien fue asesinada en enero de 2020 en Mulegé, narró el calvario que sufrió para lograr que la carpeta de investigación fuera reclasificada como feminicidio; y mostró su solidaridad con los familiares de Ali Suárez.

“Merecemos la justicia. ¿Por qué tenemos que andarles pidiendo limosna? Si yo soy una ciudadana digna como todos ustedes y mi hija también lo era. Una muchachita empresaria con su esposo […] El día que yo miré que a mi hija la metieron en una bolsa blanca, yo también adopté la actitud de: prefiero ver un edificio en llamas que en bolsas a mis hermanas”, recalcó.

Pese a que en redes sociales se convocó a una manifestación pacífica, dentro del Palacio de Gobierno se encontraban elementos policiales con equipo antimotines, listos para actuar. Esta situación encendió los ánimos de las manifestantes, quienes reclamaron al Gobierno y gritaron que a las autoridades les preocupa más un edificio que la vida de una mujer.

“El pasado 8M pudieron reconstruir una fachada de un edificio en una sola noche. Tres horas. Y no pueden dar con el homicida de mi hermana. No puedo creer que les importe más la fachada de un maldito edificio que la vida de mi hermana”, dijo una de las asistentes.

Para hacer visible su molestia, colocaron pancartas y escribieron mensajes de enojo y reproche en la entrada del inmueble. En medio de las dos puertas del vestíbulo, pusieron una camiseta, manchada con pintura roja, en la que se leía “Que nuestros años de lucha no los dejen dormir”.