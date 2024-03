Piden justicia para Pecas, perro que murió atropellado en La Paz

En redes sociales, la familia de un perro raza bóxer llamado Pecas pide justicia por la muerte del canino, quien fue atropellado la tarde del 3 de marzo por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia Perla del Golfo, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con las imágenes de un video grabado por una cámara de vigilancia, el can aparece jugando con otro perrito afuera de su vivienda mientras esperaba que su dueña abriera la puerta del coche para subir e ir de paseo juntos.

En pocos segundos Pecas da unos pasos hacia la calle para ser víctima de una vagoneta que iba circulando por la vialidad y la cual lo golpea con la defensa para arrastrarlo varios metros y dejarlo moribundo en medio de la avenida.

Sin detener su marcha, el conductor del vehículo que presuntamente venía acompañado de otra persona aumenta la velocidad para huir de la escena. A pesar de que la propietaria de Pecas llegó a auxiliarlo, el perro falleció casi instantáneamente a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y estallamiento de vísceras.

Norma, la ama de Pecas, aseguró que el atropellamiento fue intencional, por lo que se plantea interponer una denuncia para quien resulte culpable del deceso de su compañero con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir esta clase de atentados en contra de más perros que habitan en la colonia.

“Sí me da impotencia saber lo que le hicieron a mi perrito porque se pudo haber evitado. Claramente, se mira en el video que mi perrito ya iba a la mitad de la calle cuando ellos pasaron y a pesar de que lo atropellaron y arrastraron y ni siquiera se pararon. El perrito era sordo y nunca andaba en la calle, solo lo sacamos para que se subiera al carro y llevarlo a caminar al monte, pero ese día no sé qué vio que se cruzó cuando venía el carro que se pudo haber parado, pero no lo hicieron. Le quebraron su cara, su cuerpo y lo dejaron ahí.”

Las imágenes de la tragedia circulan por las plataformas digitales bajo la petición de apoyo dirigida a la comunidad virtual para poder identificar a la persona que lo atropelló y que rinda cuentas ante la justicia por su acto.

Según la declaración de Norma, “Pecas” fue adoptado de apenas un mes de nacido por la familia, con la que convivió durante cinco años hasta su muerte. A pesar de tener deficiencia auditiva, entendía con señas, y la gente que llegó a conocerlo siempre era recibida con una patita en la mano, como le gustaba interactuar con los humanos.

“Yo publiqué el video para que sepa esa persona que ahorita fue mi perro, pero pudo haber sido un niño, y no les importó. La vida de un perro y un niño es lo mismo, porque yo no tengo ya a mis hijos, ellos están ya grandes, el perrito era mi compañero, el que siempre estaba conmigo, me acompañaba a todos lados, y me ha dolido mucho porque no se valía que le hicieran eso, porque pudieron evitarlo.”