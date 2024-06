¡Kanye West enfrenta nueva demanda por acoso sexual y despido injustificado!

El rapero estadounidense Ye, mejor conocido como Kanye West, se enfrenta nuevamente a una polémica. En esta ocasión, su exasistente, Lauren Pisciotta, ha presentado una demanda contra él por presunto acoso sexual y despido injustificado.

De acuerdo con la joven, el exesposo de Kim Kardashian le enviaba mensajes y videos explícitos, además de crear un ambiente laboral hostil y despedirla sin causa justificada.

Además, mencionó que antes de trabajar con el artista era modelo de OnlyFans, pero dejó el negocio en 2021 cuando el cantante se acercó a ella para añadirla a su equipo en Yeezy, prometiéndole un salario de un millón de dólares al año. Aceptó debido a la cantidad que le ofrecieron. Sin embargo, después de casi un año, el productor musical comenzó a enviarle mensajes y videos con contenido subido de tono, algunos de los cuales incluso tenían tonos racistas.

“Mi problema es que he esperado a tener sexo, pero después de ello, quiero a una chica que me diga qué tan duro la co… mientras las estoy co…. Después, quiero que ella me engañe”, diría uno de los supuestos mensajes de Ye.

“¿Es mi pi… racista? Lo es. Este maldito pi.. mío lo es. Voy a golpear mi pu… pi… racista por ser pu… racista. Voy a poner fotografías de mujeres blancas con traseros negros y golpearlos con mi pi… racista”, decía otro mensaje filtrado del rapero.