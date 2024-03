¡Le vieron la cara! Karely Ruiz denuncia supuesto fraude en su casa de MILLONES

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, no la está pasando nada bien, y no, no se trata de un video íntimo que haya grabado con algún fanático, sino que la habrían estafado las compra de su casa que vale millones de pesos (o dólares).

La joven originaria de Monterrey alzó la voz en su cuenta de redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores, y compartió una serie de mensajes, donde revela que hace tiempo se compró una casa.

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba, ya que, según contó, desde el primer momento encontró desperfectos que, por supuesto, ella tuvo que costear, y no conforme con eso, parece que ahora no le quieren dar las escrituras.

“Las cosas no me salieron como yo quería, es momento de contarles todo, en serio no quería hacer esto por mi vida, está tranquila, pero ya no es justo. Les contaré todo”, dice en una primera historia.

Después, Karely Ruiz compartió una serie de imágenes donde revela los desperfectos que hay en la casa, y denuncia que no le parece justo tener que hacerse cargo de esos gastos, dado que el precio de la vivienda era bastante costoso, aunque no reveló cuánto.

“Jamás estuve opuesta a pagar, pero compré una casa hace meses que se pagó en tiempo y forma, y todavía no me han firmado escrituras por unos pagos externos a la casa, y no quedó bien (…) voy a pelear por mi casa, no puedo perder todos esos millones por gente así, no, eso sí que no”, expresó Karely.

Al final mencionó que pronto publicará un reel donde brindará más detalles de lo ocurrido, en un intento porque la inmobiliaria se haga responsable, y le entregue su vivienda.