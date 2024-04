Karla Panini arremete contra youtuber coreana que viralizó su caso

Karla Panini arremetió contra la youtuber surcoreana, Stephanie Soo, por haber viralizado su caso con Karla Luna en Estados Unidos y por comparar su historia con el k-drama “Marry My Husband” (Cásate con mi esposo). Además, aprovechó para responder a sus haters y recalcarles que no le importa ser cancelada a nivel mundial ni ser tachada de “roba maridos”.

Tras el revuelo que se generó por la viralización de su caso en otros países angloparlantes y ser etiquetada como “la persona más odiada del mundo”, debido a la supuesta traición hacia su examiga y fallecida comediante, acusó a la creadora de contenido de retratarla de manera negativa. Además, aseguró que la versión que contó no es la historia verdadera, sino una fabricada por la familia de Karla Luna.

A través de sus historias de Instagram, la excomediante calificó a la influencer de mentirosa en una captura de un tuit que explicaba por qué el tema estaba de nuevo en tendencia.

Además, publicó un mensaje en sus redes sociales, respondiendo a quienes la critican, insinuando que no le importan sus opiniones. Asimismo, dijo que lamenta si su forma de vivir le molesta a alguien y aseguró sentir compasión hacia aquellos que desahogan su frustración con ella en redes sociales.

Además, señaló que siente lástima por aquellos que se consideran perfectos, ya que ella misma no lo es ni pretende serlo. Por último, mencionó que a pesar de los intentos de muchos por derribarla, siempre ha salido adelante.

“Lo siento si te crees perfecta(o); yo no lo soy ni intento serlo. Me quisieron tirar al precipicio, pero se toparon con que tengo alas para volar; y como las águilas, siempre me elevo más alto y retomo el vuelo”, escribió.

Posteriormente, en sus historias de Instagram, compartió su sentir sobre ser “cancelada a nivel mundial”. Explicó que, mientras otros la critican y la “cancelan”, ella ha estado ocupada entrenando, haciendo ejercicio y cumpliendo con sus responsabilidades diarias, como cuidar de su hogar y de sus hijos.

“Chicos, me acaban de decir que soy viral mundialmente. No sé quién sea, no la conozco (refiriéndose a Stephanie Soo). Ya me habían dicho eso antes de que “Marry My Husband”. Ya lo hemos platicado. No sé y si soy viral mundialmente, ¿qué puedo hacer? No sé chicos, no sé qué se hace con la viralidad mundial. Apenas voy a checar cómo podemos sacar ventaja de esa viralidad mundial”, dijo.