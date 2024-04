La historia de Karla Panini y Karla Luna se hace viral mundialmente

Tal parece que Karla Panini no solo será la persona más odiada de México, sino que ahora del mundo entero, debido a que su historia de traición con Karla Luna, ha comenzado a viralizarse en otros países.

Esto se debe a que una youtuber que reside en Estados Unidos, Stephanie Soo, compartió el caso de “Las Lavanderas” en inglés y comparó la trágica historia con el K-drama llamado “Marry My Husband” (Cásate con mi marido).

Resulta que la creadora de contenido quedó impresionada y disgustada con este caso como muchas personas latinas, especialmente mexicanas, tanto que, al igual que muchos, señaló a Panini de ser la villana al provocar la separación de Luna y Américo.

Por lo que, en sus redes sociales, narró los hechos tal cual sucedieron entre las comediantes mexicanas, a través de una serie de videos titulados “Celebridad enfrenta cáncer, descubre infidelidad de su esposo con su mejor amiga y luego se casan tras su fallecimiento” y “El caso real de ‘Cásate con mi esposo'”.

Sin embargo, estos videos estaban destinados principalmente para su público de habla inglesa. No obstante, como era de esperarse, miles de usuarios mexicanos comenzaron a comentar en ellos, celebrando que la historia haya trascendido las fronteras del país.

Por ello, inundaron las redes de Soo y pidieron etiquetar a influencers de otros países, para que hablaran de este caso en otras partes del mundo, con la intención de que Panini se convierta en una de las figuras más odiada a nivel mundial.

“Que celebran que la historia haya trascendido las fronteras del país”, “Valiste a nivel mundial, Karla Panini”, “Ahora no es un ‘chinga tu madre’, es un ‘fakiu’, Karla Panini”, “No descansaremos hasta que este chisme sea traducido a más de 10 idiomas, dé la vuelta al mundo y Hollywood haga una película al respecto”, “Alguien que etiquete a otro youtuber francés, alemán, etc., para que hable del chisme y se entere todo el mundo”, “El guionista de ‘Marry My Husband’ le dio un final feliz”, “Si México odiando a Panini no fuera suficiente… now in English”, comentaron algunos usuarios.