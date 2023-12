Kiss dice adiós con concierto histórico en el Madison Square Garden

La banda de rock Kiss dio este sábado el último concierto de su historia en el Madison Square Garden de Nueva York, un evento que marcó el final de una era para el grupo y para el rock and roll en general.

El concierto, que se retrasó dos años debido a la pandemia de COVID-19, contó con la presencia de miles de fans de todo el mundo que se reunieron para despedir a la banda, que se formó en 1973.

Las autoridades de Nueva York se sumaron a la celebración del concierto con un show de luces dedicado a la banda en el Empire State Building, el icónico rascacielos de la ciudad, donde se incluyeron imágenes de los integrantes, sus colores característicos y sus letras.

El emblemático Empire State de NY, enciende en honor a KISS. pic.twitter.com/R4UZ7WtwFa — Summa Inferno (@summainferno) December 1, 2023

El concierto incluyó un setlist de éxitos de la banda, como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “Love Gun”. La banda también interpretó algunas de sus canciones más recientes, como “God of Thunder” y “Psycho Circus”.