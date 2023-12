Rosalía se deja ver de la mano de Jeremy Allen White

Las redes sociales se encendieron el viernes pasado luego de que se filtraran fotos de Rosalía paseando de la mano con el actor estadounidense Jeremy Allen White, demostrando que ya se encuentra lista para el amor.

Desde que la motomami rompió su compromiso hace unos meses con el reguetonero Rauw Alejandro, su vida privada ha estado en el ojo público. Desatando curiosidad sobre quién sería el afortunado en ganarse su corazón, incluso se llegó a señalar a Frank Ocean como un posible candidato. Sin embargo, ahora la catalana ya anda presumiendo a su nuevo galán y sus fans se encuentran más que contentos por ella.

En las fotos, que comenzaron a viralizarse se ve a la pareja caminando por un estacionamiento en Los Ángeles, California. Ambos luciendo ropa casual negra y saliendo de cenar sushi.

A rumored romance? Let it rip! Click the link for more on Jeremy Allen White and Rosalía’s night out: https://t.co/sK3P2pe7O0 pic.twitter.com/kLwkZbKKjB

— E! News (@enews) December 1, 2023