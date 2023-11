La cabeña Lolis Rocha busca autosuperarse con más triatlones Ironman

Los Cabos, BCS. – Ser el hombre o la mujer de hierro no es para todos, ya que solo un pequeño sector del mundo es capaz de superarlo con éxito; sin embargo, en Los Cabos hay personas con las aptitudes suficientes para concretar un triatlón de tan alto calibre y dificultad como el Ironman 70.3. Una de esas pocas personas que puede presumir de hacerlo con tanto gusto y pasión es la cabeña Dolores Rocha, quien durante los últimos años se ha propuesto mejorar sus marcas y nunca rendirse.

Durante la primera parte de la entrevista, Dolores Rocha relató cómo han sido sus métodos de preparación al implementar sesiones intensas de ejercicio y la disciplina que se necesita durante meses para llegar sin problemas y con la condición necesaria.

Posteriormente, abordamos un tema de suma relevancia: la fortaleza mental con la que todo atleta debe contar una vez que decide inscribirse a un Ironman, ya que si ese aspecto no recibe atención, no se puede dar el ancho y la frustración entra en juego.

“Es la base para lograr los objetivos con la mente y hay que trabajar mucho con esa parte de vencer la mente, vencer esos momentos en los que estás “tronando” y ahí es donde entra la mente y tienes que auto alimentar tu emoción y decir: “yo puedo, esto no me puede vencer” y te exiges más del 100% en esos momentos para poder brincar esa parte en la que crees que no puedes pero tienes que poder”.

La mentalidad en cada atleta es totalmente distinta, una vez que entra en acción, y los pensamientos son fundamentales para seguir con el ritmo y no perder la concentración. Respecto a eso, la sudcaliforniana nos platicó acerca de qué suele pensar para mantenerse inspirada y con ganas de ir por más recorrido.

“En mi persona y en mis experiencias que yo he vivido, cuando empiezo a nadar me concentro en ese momento y a la vez, mi mente me da esa facilidad de divagar y pensar en lo que sea; a veces me he ido a entrenar estresada, con problemas y ahí hasta soluciono problemas y es algo maravilloso”.

“Cuando ando en la bicicleta es igual, llevo mi pedaleo y empiezo a divagar como si fuera viendo una película, repasando situaciones que ya viví y resuelvo problemas como si fuera una terapia maravillosa”.