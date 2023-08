“No puedo y no quisiera vivir con esta incertidumbre”, dice el periodista Ciro Gómez Leyva, en una entrevista con el columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola en Latinus. Ciro se ha resignado y ya no quiere justicia, sino simplemente algo de luz que le permita acabar con la incertidumbre con la que vive desde hace 8 meses cuando intentaron asesinarlo a unos metros de su casa. El periodista y conductor del exitoso programa de radio Ciro por la Mañana, trasmitido por Grupo Fórmula, ha decidido, ante los lentos avances de las investigaciones que conduce la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pedir a la Fiscalía General de la República que tome el caso. Todos los medios de comunicación del país debemos estar pendientes de que esta investigación permita saber quién está detrás del intento de homicidio, quién lo ordenó y financió y quién lo ejecutó, solo así se podrá acabar con la incertidumbre de Ciro y la de todos aquellos periodistas que han sufrido agresiones y de los que han sido asesinados. Hasta ahora, la única certidumbre es que la impunidad está ganando la batalla. Va un abrazo a nuestro colega Ciro.

Encerrona de AMLO con Encinas y la Marina

Nos comentan que ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por casi dos horas con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y con los secretarios de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, y de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde. ¿El tema? Nadie quiso declarar el motivo de esta reunión; sin embargo, destaca que se da a algunas semanas de que se cumplan nueve años del caso Ayotzinapa y en donde, en el último informe del GIEI se señaló a miembros de la Marina de detener y torturar a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada “versión histórica”. ¿Alguna sorpresa para anunciar en el noveno aniversario?

Los premios de consolación del Frente Amplio

Nos comentan que la designación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como “Coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad” del Frente Amplio por México, es leído como un premio de consolación, amén de los logros que obtuvo en la materia durante su gestión. El caso de don Francisco es similar al de José Ángel Gurría quien ayudará a redactar el proyecto de nación del Frente y el de Ildefonso Guajardo quien fue designado representante del frente en el extranjero, ambos al igual que el exgobernador, aunque en otras circunstancias, dejaron sin aspavientos la contienda para sumarse a las labores del Frente. Dicho lo anterior, nos hace notar que los perredistas que han salido de la contienda no han recibido ninguna invitación a sumarse; ¿será acaso por la forma en que han dejado la competencia?

La venganza del PRD

Y ya entrados en temas del Frente Amplio por México, nos comentan que luego de que Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles quedaron fuera de la competencia para elegir al candidato o candidata de oposición, los miembros del Sol Azteca ya no quieren invertir recursos en actividades del Frente. Nos aseguran que había un acuerdo para que los seis foros en lo que los aspirantes expondrían sus ideas se pagarían entre PRI, PAN y PRD. El primer foro, en CDMX le tocó al PRD, pero como ya están fuera sus gallos, nos dicen que ya no se quieren hacer cargo del segundo foro que les correspondería costear, en Guadalajara, y cuyos gastos de operación ascienden a casi 2 millones de pesos. Lo más seguro, nos dicen es que el PAN y el PRI terminen pagando el foro, para no hacer enojar más al PRD.