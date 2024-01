Van por regularización de ambulantes y puestos semifijos; en La Paz 5 mil son irregulares

Los negocios semifijos y ambulantes ubicados en el municipio de La Paz serán regularizados este 2024 debido a la reforma a la Ley de Hacienda el pasado 16 de diciembre del año pasado. Así lo comentó la directora de Comercio municipal, Cynthia García Rojas.

Mencionó que en el caso de los negocios establecidos hubo un gran aumento en las cifras desde 2022 a la fecha, por lo que de acuerdo a los datos del registro en el padrón municipal y los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en La Paz hay 10 mil negocios y un 50% no están regularizados.

“Había en el 2022 un total de 855 establecimientos, el año pasado alcanzamos a registrar en el padrón 5 mil 250 y de acuerdo al INEGI, unidades económicas hay alrededor de 10 mil. El avance lo tenemos prácticamente al 50% pero nos hacen falta muchos negocios. Sabemos que no es estable la cifra el censo de INEGI es del 2022 sin embargo, hay negocios que abren y cierran entonces, pero tomando ese último censo podríamos considerar, que vamos a la mitad del trabajo de registro”.

Se buscará un ordenamiento de los giros comerciales en toda la capital, respetando la vía pública y cumpliendo con los reglamentos.

Ya que la Ley, antes de su reforma, estuvo sin modificaciones desde 1996 y establecía que los negocios semifijos eran un tipo de establecimiento donde se vendía para después retirarse de forma diaria pero no contemplaba sillas, mesas, instalaciones de luz o manejo de otro tipo de elementos.

A los negocios semifijos no se les podía considerar como tal, pero tampoco como uno establecido, a pesar de que estaban anclados a la vía pública, ya que sus ganancias son mucho menores que uno convencional. Por lo que fue necesario una reforma que hasta ahora no se había hecho.

A mediados de 2023 hubo una serie de irregularidades, en el caso de los puestos en el centro histórico de La Paz y en el resto de la ciudad como en Camino Real que durante los últimos tiempos han manifestado inconformidad con la administración municipal actual por el desplazamiento de los puestos semifijos.

“En el caso de los semifijos y los ambulantes tenemos un reglamento de comercio en la vía pública y no tengo una cifra exacta, porque los seis meses que me tocó a partir de que tome la dirección el año anterior, nos dedicamos a estarles notificando que tienen que tener un expediente. El expediente es muy básico tienen que tener la anuencia del colindante donde se encuentran y un dictamen de movilidad de que la banqueta es lo suficientemente ancha para que puedan estar ellos ejerciendo la actividad y ya entonces interviene comercio con el cobro respectivo, pero la mayoría de los casos de los de los establecimientos semifijos no tienen el expediente completo”.