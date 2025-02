Ahora aparece #LadyViolación: Mujer discute con hombre y lo amenaza con falsa denuncia

Un nuevo caso sobre falsas acusaciones de acoso en contra de hombres se ha hecho viral en redes sociales. Ahora se trata de #LadyViolación, a quien acusan de amenazar a un comerciante, solo porque no tenía el producto que esta quería.

En el video que ya está en todas las redes, se puede ver cómo una mujer, de aproximadamente 20 años de edad, que está acompañada de su mamá, amenaza a un hombre, cuyo rostro no se ve, con inculparlo falsamente por abuso, sin fundamentos reales y solo porque está molesta con él.

De acuerdo al clip, el conflicto se originó debido a un trabajo solicitado por las mujeres al hombre, quien no lo entregó a tiempo. Supuestamente, para evitar pagarle, decidieron confrontarlo y lanzar acusaciones infundadas.

En el video se observa a un hombre enfrentando verbalmente a dos mujeres, madre e hija, quienes lo acusan sin pruebas. “No me toques chamaca, ni me toques. No vayas a hacer una pendejada”, se escucha decir al sujeto, mientras intenta defenderse de la agresión de las mujeres. Por su parte, una de ellas responde con tono desafiante: “A mí no me amenaces, sales peor tú. ¿Quién empezó a tomar fotos?”. La discusión escaló rápidamente, y las redes no tardaron en reaccionar.