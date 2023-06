Leggs Castro pide calma para posibles candidaturas de cara al 2024

San José del Cabo, Baja California Sur-. Sobre el reciente anuncio por parte del partido Morena sobre la aplicación de encuestas para designar a los candidatos del partido que contenderán en las elecciones federales, estatales y municipales del año 2024, CPS Noticias y Tribuna de México preguntó al edil de Los Cabos, Oscar Leggs Castro su opinión al respecto, a lo que el munícipe mencionó que por el momento no se ha pensado en ello, ya que hasta este día se continúa enfocando el trabajo en dar resultados a la ciudadanía.

“Todavía falta para eso, ahorita estan trabajando en el tema de quien va a sustituir a Andrés Manuel y bueno ya dijeron los tiempos, de ahí viene los estatales y los municipales, para eso estaríamos hablando de noviembre o diciembre, ahorita hay que trabajar y no acelerarse mucho, les he dicho a mis colaboradores que se la lleven tranquilo, porque hay algunos que andan inquietos o se sienten desplazados y no deben sentirse así”.

Hasta hace unos días, el edil cabeño habría mencionado algunos nombres que podrían ser sus próximas corcholatas; dentro de estos posibles candidatos a continuar con el objetivo de la actual administración se encontraría el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña y la Sindica Municipal, Alondras Torres García, sin embargo, hasta este momento estos nombres solo son posibles aspirantes a la presidencia municipal de Los Cabos.

Leggs Castro mencionó que será el tiempo y el pueblo quien decida quien continuará liderando el municipio cabeño, asimismo realizó un nuevo llamado para sus colaboradores del décimo cuarto ayuntamiento a continuar trabajando sin adelantarse al próximo proceso electoral.

“El tiempo dirá quién va, el tiempo dirá, y más que el tiempo el pueblo, pero ahorita no se me acelere nadie, porque entonces descuidan el trabajo y no es eso lo que queremos, la gente no voto por nosotros para que andemos en campaña permanente, voto para que les demos resultados y en ese sentido estamos trabajando”.