Aumento de accidentes viales en Los Cabos pone en peligro la seguridad de los ciudadanos

Los Cabos, BCS.-Los accidentes de tránsito son una problemática constante en el estado de Baja California Sur, especialmente en el municipio de Los Cabos. Esto ha llevado a las unidades de emergencia a estar constantemente ocupadas las 24 horas del día.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se ha observado un incremento en el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el estado de Baja California Sur. Entre enero a mayo del año 2022 se reportaron 22 fallecimientos y 198 personas heridas, mientras que en el año 2023 se contabilizaron 31 muertes y 202 heridos.

Durante la segunda semana de junio se registraron ejemplos preocupantes de accidentes que dejaron personas lesionadas y daños materiales significativos. En San José del Cabo, en las primeras horas del lunes, un conductor de un vehículo compacto se salió del camino y quedó sobre el camellón cerca del hotel Las Mañanitas. Se presume que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

Ese mismo lunes 12 de junio, un poco más tarde, ocurrió un choque por alcance frente al hospital María Guadalupe, en el bulevar Constituyentes, conocido como Bordo de Cabo San Lucas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero el accidente generó un caos vehicular en la zona.

Poco después de las 15:00 horas, se produjo un accidente vial con volcadura en la zona de Cerro Colorado, causando el colapso del tráfico en las vialidades. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales, pero el incidente generó una congestión que tomó más de 40 minutos para despejar.

Casi al mismo tiempo, se reportó en redes sociales un grave accidente en las vías de Cabo San Lucas, donde el conductor de un automóvil compacto de color rojo resultó herido después de una colisión, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Los accidentes viales que involucran a vehículos de transporte público y motociclistas no se detuvieron, y uno de ellos resultó en el atropellamiento de un menor. Según los informes en redes sociales, un motociclista arrolló a un niño debido a que el autobús en el que viajaba no se detuvo para que el niño descendiera, lo que provocó que no se percatara de la presencia del motociclista.

Este lamentable incidente tuvo lugar la tarde del jueves 15 de junio en la colonia Lomas del Sol, en la delegación de Cabo San Lucas.

La noche del jueves, sobre el bulevar Brisas con dirección a Cabo San Lucas – Todos Santos, se produjo un accidente en cadena que involucró a tres vehículos. Esto movilizó a los cuerpos de emergencia, incluyendo unidades paramédicas y personal del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

El fin de semana comenzó con un grave accidente vehicular tipo choque entre un camión de transporte público y un automóvil compacto, lo cual afectó la movilidad de Cabo San Lucas en la mañana del viernes 16 de junio. Los hechos ocurrieron entre el bulevar Constituyentes y Lázaro Cárdenas, en la zona centro de Cabo San Lucas.

Aproximadamente tres horas después, alrededor de las 09:00 horas, se produjo otro choque por alcance en las calles Leona Vicario y Álvaro Obregón, lo que requirió la movilización nuevamente de unidades de emergencia. No se reportaron personas lesionadas en este incidente.

Para la mañana del sábado 17 de junio, los percances no se hicieron esperar en las primeras horas. A la altura de la playa Las Viudas, se produjo un choque por alcance que ocasionó tráfico lento, aunque no se reportaron personas gravemente lesionadas. Además, se registró otro accidente tipo volcadura en la carretera transpeninsular, esta vez en la zona de playa Santa María, según informes en la red.

Poco después del mediodía, hubo un atropellamiento en la avenida Leona Vicario de Cabo San Lucas, resultando una persona gravemente lesionada. Esto requirió la atención de unidades paramédicas de la Cruz Roja Mexicana. Según testigos, el responsable del atropellamiento fue un vehículo de transporte perteneciente a un hotel de la zona. La víctima fue trasladada al hospital de CSL, aunque se desconoce su identidad completa.

Continuando en Cabo San Lucas, en el tramo carretero con dirección sur a norte, a la altura del puente La Sanluqueña en la colonia El Tezal, se produjo un choque vehicular que ocasionó tráfico lento y la obstrucción del carril central. Aparentemente, la colisión provocó la caída de material en la carretera.

En la noche del sábado, nuevamente sobre el boulevard Las Brisas, ocurrió un fuerte accidente entre dos vehículos. Esto movilizó a unidades paramédicas, bomberos y elementos policiales para determinar las responsabilidades del incidente. Casi al mismo tiempo, dos accidentes vehiculares en la colonia San José Viejo de San José del Cabo requirieron la intervención de unidades paramédicas y personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

El primer accidente ocurrió en dirección norte a sur, a la altura del Puente Los Limones, donde dos automóviles colisionaron, paralizando el tramo carretero. Minutos más tarde, en sentido contrario, se produjo una carambola vehicular que dejó al menos dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por las unidades de emergencia del departamento de bomberos.