Leggs espera fallo final de los tribunales, asegura que será a su favor

A una semana del inicio oficial de las campañas para la alcaldía de Los Cabos, la candidatura de Christian Agúndez sigue en proceso de impugnación. Ante esta situación, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, ha afirmado que continuará luchando y presentando la documentación necesaria ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Según Leggs Castro, esta comisión ya ha respondido de manera favorable a sus acciones.

“Estamos en la recta final, por supuesto hemos tenido una lucha sin descanso, y en esta semana puede haber noticias. Ante todas las instancias habidas y por haber se hicieron las impugnaciones. Todavía el viernes estuvimos entregando documentación ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ya nos dieron respuesta. No la subieron a las redes, porque la respuesta no le gusto a los contrarios; por eso los traidores no la publicaron, para que la chequen y vean en qué sentido viene”.