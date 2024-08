Limpieza del Estero de San José del Cabo en pausa; maquinaria clave no ha llegado

En una reciente entrevista, la Asociación de Hoteles de Los Cabos reveló que hace aproximadamente un año, el Comité Técnico del Derecho al Saneamiento Ambiental aprobó recursos para la adquisición de una maquinaria Widoo, diseñada para la extracción de plantas acuáticas invasoras como el lirio acuático, y para la implementación de proyectos enfocados en la preservación de la Reserva Ecológica Estatal (REE) del Estero de San José del Cabo.

Respecto a este tema, el director de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Verdugo Montaño, comentó que hace un par de días sostuvo una reunión con el Subcomité del Fideicomiso del Saneamiento Ambiental para conocer el avance en la adquisición de la maquinaria. Según la dependencia, Oficialía Mayor ya se encuentra en pláticas con la empresa que suministrará la Widoo, para que esta sea entregada lo antes posible.

“El jueves tuvimos una reunión del Subcomité del Fideicomiso del Saneamiento Ambiental, tiene ya algún tiempo que fue autorizado el recurso para la adquisición de la maquinaria Widoo. Ya hemos estado preguntando a la dirección que fue encargada de la licitación para la adquisición de esa maquinaria especializada, nos comentaba Oficialía Mayor que se encuentra en pláticas con la empresa que ganó la licitación para que entregue esa maquinaria”.

El retraso en la entrega de la maquinaria ha provocado que no se puedan comenzar los trabajos de retiro de la planta invasora. Cabe señalar que los 8 millones de pesos autorizados por medio del Saneamiento Ambiental no solo contemplan la adquisición de la maquinaria, sino también la compra de una banda transportadora, herramientas y la capacitación del personal que llevará a cabo las acciones de conservación del estero josefino.

“Esta atrasado de forma considerable este proceso, nos hace mucha falta esta maquinaria para empezar los trabajos con el retiro del lirio acuático, porque no nada más se solicitó la maquinaria Widoo; también la banda transportadora, herramientas de trabajo para el personal y capacitación al personal. Esto es muy importante ya que es una máquina especializada, no vas a subir a cualquier persona a que la ópera y con el paso del tiempo ya no funcione”.