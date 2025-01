Localizan sin vida a Juan Piñuelas y Gael de la O, desaparecidos en Mulegé

Familiares de Juan Ulises Piñuelas Vega y Gael de la O Ceballos confirmaron el fallecimiento de los jóvenes, quienes desaparecieron el 6 de enero del 2025 en el municipio de Mulegé. A través de redes sociales, compartieron la noticia y agradecieron a quienes participaron en su búsqueda.

“Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron difundiendo, compartiendo, a los amigos que nos ayudaron en la búsqueda, a tod@s les agradecemos mucho. Sabemos que hicimos todo lo que pudimos desde el primer día para tenerlos de regreso con nosotros, desafortunadamente no fue como queríamos, no lo merecían, pero así es la vida de injusta y no les deseamos el mal a las personas que lo provocaron.

El karma llega solo. Nosotros sabemos las personas que eran, lo que valían y lo mucho que la gente los apreciaba. Los amamos, campeones, nos dejaron hechos pedazos, pero por ustedes no caeremos y seguiremos luchando. Hoy ya están descansando en paz junto con nuestro ángel, vuelen alto, mis niños, los amo”, compartió la hermana de Juan y pareja de Gael.