¿Nuevo impuesto en restaurantes de Los Cabos? Ayuntamiento responde

Ante los problemas financieros que enfrenta el Ayuntamiento de Los Cabos, el tesorero municipal, Rigoberto Arce, descartó adelantar el cobro del Impuesto Predial, señalando que esta medida agravaría la situación en lugar de resolverla, además abordó la polémica sobre implementar nuevos impuestos en la ciudad.

En su lugar, la tesorería municipal planea solicitar un crédito bancario de hasta 300 millones de pesos para cubrir los compromisos de fin de año. Posteriormente, se implementará un esfuerzo recaudatorio enfocado en ofrecer facilidades y opciones accesibles para que los contribuyentes liquiden sus impuestos.

El Ayuntamiento destacó que la recuperación financiera dependerá directamente de la eficacia de esta estrategia de recaudación.

“Había otro plan de adelantar los impuestos prediales, en lo personal yo no estoy de acuerdo en adelantar impuestos prediales. Si hace un momento presentamos la Ley de Ingresos 2025 y le quito los impuestos prediales, que pueden ser el ingreso más fuerte en el ejercicio 2025, únicamente estaría tapando un hoy y destapando otro.

De manera extraoficial, se había mencionado que el Ayuntamiento de Los Cabos consideraba implementar un cobro adicional de aproximadamente 10 pesos en el consumo final de comensales en restaurantes.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre esta posibilidad, el tesorero municipal, Rigoberto Arce, negó que se tenga contemplado aplicar nuevos impuestos para enfrentar los adeudos actuales. Explicó que para ello sería necesario modificar la Ley de Ingresos y Hacienda, lo cual no está en los planes de la administración.

“Lo que no está en la Ley de Hacienda e Ingresos, no se puede cobrar. Para cobrar nuevos impuestos, se tiene que legislar antes y también modificar la Ley de Ingresos del ejercicio; ahorita no va a ver más impuestos”.