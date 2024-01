Los Cabos empieza a no ser atractivo para los turistas: Colonos del Médano

El 2022 y 2023 fueron los mejores años de Los Cabos, al registrar una importante llegada de visitantes al destino turístico. Tan solo la Secretaría de Turismo (Sectur) colocó a Los Cabos como el tercer destino con el mayor arribo de turistas internacionales del país.

A pesar del “boom” turístico que vivió el puerto hace un par de meses, los empresarios de la zona de la playa “El Médano” han comenzado a preocuparse, ya que han notado una disminución considerable en el número de turistas que visitan la zona de playa y sus alrededores. Ricardo Araoz, presidente de la Asociación de Empresarios Colonos del Médano, señaló que este fenómeno se debe a que el dólar está perdiendo valor frente al peso, ocasionando que los turistas busquen otras alternativas más económicas para pasar sus vacaciones.

Otro de los motivos por lo que cada día es poco atractivo el destino, es que ya no ofrece nada nuevo, según lo declarado por Arroz, los visitantes solo perciben una zona turística llena de farmacias, tacos y centros nocturnos; alejado del folklore mexicano que ellos esperan ver.

“No ofrecemos nada nuevo, te lo digo porque he platicado con turistas que nos dicen que van al centro y se encuentran con puras farmacias, masajes, centros nocturnos o son tacos. Ya no está la chispa o artesanía mexicana que antes había, ese es otro punto. Van a seguir viniendo por el frío que hace en los Estados Unidos, sabemos que vienen por las temperaturas bajas, ya no a visitar como tal Los Cabos. Otra cosa que nos está afectando es el todo incluido que cada día lo utilizan los hoteles; si ya fueron al Arco, a pescar, se quedan en el hotel con todo incluido y en el hotel consiguen cualquier cosa que quieran”.