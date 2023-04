La otra cara de Los Cabos: la vida de las personas en situación de calle

Los Cabos, uno de los destinos turísticos más populares de México. A pesar de la riqueza y la prosperidad de la zona, muchas personas luchan por sobrevivir en las calles debido a la falta de oportunidades y al alto costo de la vida.

En una entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, Marcos Cota, un hombre que vive en situación de calle y trabaja limpiando vidrios en los semáforos, habló sobre la difícil vida que lleva una persona en esta situación.

“Estoy aquí como refugiado, porque las rentas son carísimas. Los sueldos son bajos, y no puedo permitirme pagar una renta de 10, 11, 12 o incluso 14, 15 o 20 mil pesos al mes. Con solo ganar 12.000 o 15.000 pesos al mes, no rinde. Por eso, somos varios los que vivimos aquí, alrededor de cinco o seis personas, y nos ayudamos mutuamente para salir adelante. Aunque el ambiente aquí a veces es un tanto complicado, lo bueno es que estamos bien”.

El testimonio de Marcos Cota muestra la dificultad de encontrar una vivienda digna en la zona debido a los altos precios de las rentas. Además, la falta de acceso a empleos bien remunerados hace que muchas personas terminen viviendo en la calle.

Las personas en situación de calle en el municipio tienen sus propias formas de sobrevivir, como la venta de artesanías o souvenirs, la música en la calle o los malabares para ganarse unas monedas. Sin embargo, enfrentan múltiples barreras, como la falta de vivienda, el desempleo, así como la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación.

“Por decirlo de alguna manera, no se puede afirmar que estemos resguardados, ya que las condiciones del lugar no lo permiten. No hay paredes, puertas o ventanas que nos protejan de la intemperie. Pero estamos aquí para eso, para trabajar en grupo.

El día a día en esta zona es así, nos levantamos temprano para hacer nuestras labores diarias, como cortar maleza, preparar el desayuno y la comida, trabajar en lo que sea necesario y así pasar el día. Es difícil, pero nadie dijo que sería fácil. Un mensaje para la comunidad, es que no prueben el alcohol, los cigarros u otras sustancias, ya que no traen nada bueno”.