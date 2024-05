Lucía Trasviña le “da la espalda” a Claudia Sheinbaum en apoyo a Óscar Leggs

La visita de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al municipio de Los Cabos el pasado 10 de mayo, generó controversia debido al contexto político marcado por el proceso de impugnación de la candidatura de Christian Agúndez.

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum reconoció a Christian Agúndez como el candidato absoluto de las izquierdas en Los Cabos. Sin embargo, la senadora de la República, Lucía Trasviña, decidió protestar al no subir al estrado junto con los demás candidatos que acompañaron a Claudia, debido a la situación interna que se vive en Morena.

Trasviña destacó la importancia de respetar los derechos políticos y electorales del alcalde con licencia, Óscar Leggs Castro. Expresó que continuará en protesta e inconforme con la designación del candidato a la alcaldía de Los Cabos hasta que los Tribunales Electorales emitan una resolución definitiva.

“Estuve con el pueblo, yo lucho por la justicia desde hace más de 50 años. Respeto la justicia, hasta que no tengamos una resolución definitiva de los Tribunales Electorales, de acuerdo la impugnación que presenta un ciudadano con derechos políticos electorales; yo me manejé en protesta y no me subí al estrado”.