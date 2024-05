Gobernador de BCS debe garantizar la seguridad en las elecciones: Susana Zatarain

En rueda de prensa, Susana Zatarain, candidata a senadora de Fuerza y Corazón por México, declaró que se debe velar por la seguridad de las elecciones en Baja California Sur. Señaló que esta es una tarea que tiene que asumir el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío.

La candidata enfatizó que se deben establecer protocolos y acciones para que la delincuencia organizada no llegue a las urnas el 02 de junio. En este sentido, hizo un exhorto al mandatario estatal.

“Deseamos y esperamos que sea en paz, que sea un ejercicio democrático, limpio, donde no nos lamentemos de nada. Nosotros no somos gobierno. No tenemos en nuestra facultad el ejercer ninguna fuerza pública, pero aprovecho el espacio para hacerle un llamado al gobernador del estado para que hoy cuide la democracia de nuestro estado y vigile que la delincuencia organizada no tome ninguna elección, ninguna casilla, ningún liderazgo, a nadie”, manifestó.