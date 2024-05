Madre de Daniel Dircio pide a la ciudadanía considerar una votación justa en Elecciones 2024

Ha pasado más de un año y medio del fatídico accidente vial en el que perdiera la vida el joven paramédico Daniel Salomón Dircio en la delegación de Cabo San Lucas. En entrevista con medios locales de comunicación, la madre del joven, Rocío Islas, dio a conocer información relevante del caso y pidió a la ciudadanía considerar las opciones de votación estas próximas elecciones.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron la noche del pasado 09 de octubre del 2022, cuando el joven conducía sobre vialidades de la delegación de Cabo San Lucas y fue impactado por un vehículo particular.

TE PUEDE INTERESAR: (VIDEO) Balacera en Plaza Carso, CDMX; hay un herido tras intento de asalto

De acuerdo con lo expresado por Rocío Islas, en horas anteriores a los hechos, supuestamente el joven había recibido amenazas de muerte por parte del hijo de una diputada del Congreso de Baja California Sur.

Incluso declaraciones en redes sociales señalaban al hijo de la también candidata por el Partido del Trabajo y Morena, que busca relección.

“Yo con el dolor de mi hijo yo no estaba de demandas, yo me dejaba asesorar por mis abogados que en esos momentos yo tenía a la mano, y fue así como se fueron cerrando las puertas y se fue cerrando el caso. Ya en ese tema yo ya no puedo buscar una justicia en ese sentido, porque nunca me lo van a devolver, pero ahorita yo lo único que pido es que seamos justos con la votación, más que nada, y por lo menos que me digan el motivo, por qué la amenaza de muerte. Vuelvo a seguir y cómo se lo he dicho en todas las grabaciones: por qué la saña contra él, por qué la amenaza de muerte, qué le hizo él a mi hijo. Siempre he preguntado y jamás me ha dado la cara el hijo de la Montoya, el aclararme por qué me lo amenazó de muerte”, expresó Rocío Islas, madre del joven paramédico Daniel Salomón.