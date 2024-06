Madre denuncia violencia vicaria y pide ver a su hijo

Silvia Yee es madre de Matías y busca reencontrarse con él. Desde el pasado 24 de mayo no ha podido verlo físicamente, por lo que decidió pedir la colaboración de los usuarios de Facebook ante la desesperación. Denuncia ser víctima de violencia vicaria.

Silvia manifestó que su hijo fue retenido ilegalmente por su papá. Ellos tienen custodia compartida y le tocaba la convivencia con el menor, pero al recogerlo en la escuela le dijeron que no había asistido.

Acudió a las autoridades y se levantó la denuncia por la retención y sustracción del menor. Teme que se lo lleven fuera del estado.

“Las autoridades han buscado a mi niño, pero su papá lo esconde. Toda esta semana que pasó mi niño no fue a la escuela. Físicamente nadie lo ha visto […] Al día de hoy se sabe que el señor está en su casa, de hecho él ya lo declaró así, pero tiene escondido a mi hijo y no deja pasar a la autoridad. No lo presenta como debería de estarlo presentando desde hace tiempo”.