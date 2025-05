Día de las Madres: la herida abierta de las buscadoras en BCS

En Baja California Sur, como en muchas regiones del país, hay madres que cambiaron las flores por palas y los festejos del 10 de mayo por jornadas de búsqueda. Son mujeres que, ante la desaparición de sus hijos, se han convertido en rastreadoras, enfrentando el calor, el cansancio y la indiferencia con un solo objetivo: traerlos de vuelta a casa, vivos o no.

Rosalba Ibarra, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo, ha escuchado de viva voz lo que significa el Día de las Madres para quienes integran estas agrupaciones: una fecha suspendida en el tiempo.

“Aquí en la entidad, digamos que el 99% de las personas pertenecientes a colectivos son madres. El familiar más directo que siempre participa en la búsqueda y que no desiste en la búsqueda es la madre. Sabemos que la conexión de un hijo o una hija con la madre es muy fuerte. En la entidad y en todo México no tienen nada que festejar, es un tema no solamente el Día de las Madres, sino Navidad, los cumpleaños, el tiempo se pausa, he escuchado de las madres es que, para ellas, en el momento en el que desaparecen a un hijo el tiempo para ellas se detiene”, expresó Ibarra.